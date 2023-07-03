МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в России в первом полугодии вырос примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до рекордных трех триллионов рублей, говорится в сообщении ВТБ. Путин поручил подумать над повышением суммы ипотеки для многодетных

"По оценке ВТБ, в июне банки предоставили населению жилищные кредиты примерно на 600 миллиардов рублей, что превысило итоги мая. Выдачи ипотеки в целом за первое полугодие достигли 3 триллиона рублей и более чем на 10% превысили результат января-июня рекордного по спросу 2021 года", — подсчитали аналитики.

Отмечается, что общий объем выдач в июне стал третьим результатом за всю историю рынка в стране, предыдущие пики приходились на декабрь 2021 и 2022 годов – 641 и 697 миллиардов рублей соответственно.

Сам ВТБ в июне провел около 22 тысяч ипотечных сделок на 108 миллиардов рублей. При этом всего по итогам шести месяцев жилищные кредиты в банке оформили более 106 тысяч клиентов на 550 миллиардов рублей, что примерно на 27% превысило результат за январь-июнь 2022 года.

Наибольшая активность заемщиков пришлась на мегаполисы. В Москве и области за январь-июнь клиенты получили в ВТБ на покупку недвижимости примерно 200 миллиардов рублей. На втором месте по объему выдач – Санкт-Петербург с Ленинградской областью, где банк провел ипотечные сделки на 48 миллиардов рублей. Замыкает топ-3 регионов-лидеров Краснодарский край с объемом выдачи 38 миллиардов рублей.

"На фоне смещения интереса клиентов в сторону вторичного рынка недвижимости, где ВТБ сейчас проводит 56% сделок, продолжает снижаться средний размер одного кредита. По итогам июня в выдачах банка он составил порядка 4,9 миллиона рублей, сократившись с начала года более чем на 400 тысяч рублей. При этом средний "чек" пока по-прежнему превышает показатели первого полугодия 2022 и 2021 годов, когда он составлял 4,5 и 3 миллиона рублей соответственно", — добавили в банке.