Набиуллина сравнила частоту инфляционных шоков в России с другими странами
Набиуллина: инфляционные шоки в России происходят чаще, чем в других странах
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Инфляционные шоки в России происходят чаще, чем в любой другой стране, но доверие к политике Центробанка растет, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"У нас ситуация особая с тем, что эти шоки, когда происходит скачок цен, происходят достаточно часто. Наверное, ни в какой другой стране я не могу назвать такую частоту вот таких шоков", — сказала она, выступая на финансовом конгрессе ЦБ.
"Тем не менее, мы видим, что появляется больше доверия, что Центральный банк не упустит инфляцию из-под контроля, и это отражается в том числе на динамике кредитования", — добавила глава регулятора.
Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
https://1prime.ru/finance/20230706/841015807.html
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