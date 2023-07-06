С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Инфляционные шоки в России происходят чаще, чем в любой другой стране, но доверие к политике Центробанка растет, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина назвала причины текущего ослабления курса рубля

"У нас ситуация особая с тем, что эти шоки, когда происходит скачок цен, происходят достаточно часто. Наверное, ни в какой другой стране я не могу назвать такую частоту вот таких шоков", — сказала она, выступая на финансовом конгрессе ЦБ.

"Тем не менее, мы видим, что появляется больше доверия, что Центральный банк не упустит инфляцию из-под контроля, и это отражается в том числе на динамике кредитования", — добавила глава регулятора.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.