МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Глава Национального банка Украины (НБК) Андрей Пышный заявил, что международные резервы страны достигли рекордно высоких показателей и составили почти 39 миллиардов долларов. Украина увеличила импорт электроэнергии в июне

"Международные резервы Украины достигли почти 39 миллиардов долларов. Рекордный показатель за всю историю независимой Украины", — написал Пышный в социальной сети Facebook*.

Пышный добавил, что только в июне на счета украинского правительства поступило 1,6 миллиарда долларов от ЕС, 1,2 миллиарда от США, 69,1 миллиона – от Всемирного банка, 15 миллионов – от правительства Финляндии. "По итогу поступления от международных партнеров оставались существенно большими, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты и долговых выплат страны в иностранной валюте", — добавил глава НБУ.

Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что дефицит госбюджета составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.

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