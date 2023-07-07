Хотимский: Экстремальная волатильность в банковском секторе еще сохраняется
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Экстремальная волатильность, которая началась в российском банковском секторе с введением санкций, еще не закончилась, хотя банки научились растить "броню", заявил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Первым под удар попал финансовый сектор: у крупнейших игроков были заблокированы зарубежные активы, остановлены операции с ними, также был ограничен ввоз в Россию наличных долларов и евро.
"Мы должны понимать, что мы живем в ситуации экстремальной волатильности. Эта экстремальная волатильность, которая началась 16 месяцев назад, не закончена", — сказал Хотимский.
Первый зампред правления Совкомбанка отметил, что при этом банковский сектор научился "растить броню", что позволяет уверенно смотреть вперед и дальше функционировать.
"Но, опять же, возможность организма существовать в определённой среде не означает, что эта среда нормальная, что она здоровая и что явления, которые вызвали шок в тот момент времени, закончились", — заключил Хотимский.
https://1prime.ru/finance/20230707/841030087.html