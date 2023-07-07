С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Экстремальная волатильность, которая началась в российском банковском секторе с введением санкций, еще не закончилась, хотя банки научились растить "броню", заявил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ. Банкир объяснил, почему российские банки ждут в 2023 году рекордную прибыль

После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Первым под удар попал финансовый сектор: у крупнейших игроков были заблокированы зарубежные активы, остановлены операции с ними, также был ограничен ввоз в Россию наличных долларов и евро.

"Мы должны понимать, что мы живем в ситуации экстремальной волатильности. Эта экстремальная волатильность, которая началась 16 месяцев назад, не закончена", — сказал Хотимский.

Первый зампред правления Совкомбанка отметил, что при этом банковский сектор научился "растить броню", что позволяет уверенно смотреть вперед и дальше функционировать.

"Но, опять же, возможность организма существовать в определённой среде не означает, что эта среда нормальная, что она здоровая и что явления, которые вызвали шок в тот момент времени, закончились", — заключил Хотимский.