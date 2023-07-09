МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрит окончательную версию украинского законопроекта о налоговой политике и администрировании для восстановления прошлогодних положений законодательства, в том числе связанных с налоговыми проверками, сообщил постоянный представитель МВФ на Украине Ваграм Степанян. Экс-премьер Украины предрек ей энергетический и топливный кризис

Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал, что на Украине с 1 июля будет отменен 2% налог, введенный весной прошлого года, который является альтернативой общей системе налогообложения, действующей в стране. Кроме того, планировалось с указанной даты возобновить налоговые проверки и штрафы. В июне депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что данные меры, связанные с налогами, отменять передумали.

"Этот закон очень важен по нескольким причинам, в том числе для сохранения налоговой базы и выравнивания конкурентной среды; он обсуждается с ноября прошлого года. Крайний срок для этого структурного маяка был изменен с конца июня на конец июля 2023 года, чтобы дать больше времени для его обсуждения, принятия и реализации. 30 июня Рада приняла этот законопроект; мы пересмотрим окончательную версию, чтобы оценить ее соответствие согласованной стратегии, что позволит определить, был ли выполнен структурный маяк или нет. Если есть значительные отклонения от основных целей, могут потребоваться корректирующие действия", — приводит слова Степаняна агентство "Укринформ".

Степанян добавил, что Украине необходимо сохранять прочную налоговую базу, в том числе путем избежания мер, которые бы могли привести к ее разрушению.

В январе кабинет министров подал в Верховную раду проект закона, которым предлагается отменить налоговые льготы, введенные весной прошлого года. Законопроект был подан в рамках обязательств Украины перед Международным валютным фондом.

В конце ноября 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев и МВФ достигли договоренности о мониторинговой программе с привлечением Совета директоров. В декабре глава нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что пересмотр мониторинговой программы МВФ должен состояться в конце февраля, его успешное завершение позволит получить доступ к расширенному финансированию.