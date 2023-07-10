Путин продлил срок давности за нарушения прав граждан при смене НПФ
Путин продлил срок давности за нарушение прав граждан при смене НПФ до двух лет
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до двух лет срок привлечения к административной ответственности за нарушения прав и интересов граждан при смене негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон призван противодействовать фальсификациям и снизить количество злоупотреблений при переходе граждан РФ из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.
Речь идет о нарушениях, которые допускают НПФ для получения бюджетных средств, включая предоставление недостоверной информации и поддельных документов.
В настоящее время срок давности по таким нарушениям составляет один год. На практике в большинстве случаев, как указывалось в пояснительной записке, "привлечь недобросовестные фонды к ответственности не представляется возможным ввиду истечения срока давности".
В связи с этим закон увеличивает этот срок вдвое – до двух лет.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
https://1prime.ru/finance/20230710/841043074.html
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