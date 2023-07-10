МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до двух лет срок привлечения к административной ответственности за нарушения прав и интересов граждан при смене негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. ЦБ предложил изменить требования к стресс-тестированию НПФ

Закон призван противодействовать фальсификациям и снизить количество злоупотреблений при переходе граждан РФ из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.

Речь идет о нарушениях, которые допускают НПФ для получения бюджетных средств, включая предоставление недостоверной информации и поддельных документов.

В настоящее время срок давности по таким нарушениям составляет один год. На практике в большинстве случаев, как указывалось в пояснительной записке, "привлечь недобросовестные фонды к ответственности не представляется возможным ввиду истечения срока давности".

В связи с этим закон увеличивает этот срок вдвое – до двух лет.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.