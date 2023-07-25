МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий участников финансового рынка от избыточной регуляторной нагрузки. В частности, небанковским финансовым организациям разрешается не вести отчетность по МСФО. Путин отменил обязательный аудит финансовой отчетности инвестсоветников

Документ внесен группой депутатов по главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым. Он освобождает небанковские кредитные (кроме центрального контрагента и центрального депозитария) и некредитные финансовые организации от составления индивидуальной финансовой отчетности по МСФО, поскольку это требует от них необоснованно высоких затрат на подготовку, аудит и раскрытие дублирующей отчетности.

Кроме того, организаторы торговли освобождаются от резервного копирования информации и документов, связанных с проведением организованных торгов, в те дни, когда торги не проводятся либо изменения в реестры не вносились. А профучастники рынка ценных бумаг освобождаются от предоставления инвесторам информации, которая находится на сайтах организаторов торговли или информационных агентств.

Кроме того, хозяйственным обществам разрешается не предоставлять отдельную информацию — например, копии зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг, — если она есть в открытом доступе (раскрыта).

Проект также освобождает соискателей лицензии на финансовом рынке от обязанности представлять в Банк России документы, которые доступны ЦБ в рамках межведомственного электронного взаимодействия. Также с трех до семи рабочих дней увеличивается срок направления в ЦБ уведомлений об избрании (освобождении) членов совета директоров (наблюдательного совета).