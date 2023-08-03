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2023
https://1prime.ru/finance/20230803/841279988.html
Расходы Сбербанка на резервы составили 187 миллиардов рублей
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Расходы Сбербанка на резервы по МСФО в первом полугодии 2023 года составили 186,9 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации. Совокупные расходы на резервы и... ПРАЙМ, 03.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Расходы Сбербанка на резервы по МСФО в первом полугодии 2023 года составили 186,9 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации.
Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 102,7 миллиарда рублей во втором квартале 2023 года и 186,9 миллиарда рублей за первое полугодие. Стоимость риска составила 1,2% во 2 квартале и за первое полугодие 2023 года.