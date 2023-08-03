МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Расходы Сбербанка на резервы по МСФО в первом полугодии 2023 года составили 186,9 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации. Сбербанк снизит ставки по ипотечным кредитам с 4 августа

Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 102,7 миллиарда рублей во втором квартале 2023 года и 186,9 миллиарда рублей за первое полугодие. Стоимость риска составила 1,2% во 2 квартале и за первое полугодие 2023 года.