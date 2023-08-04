Резервный банк Австралии считает, что инфляция движется "в верном направлении"
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Резервный банк Австралии в пятницу снизил прогноз роста ВВП и цен, заявив, что инфляция движется в верном направлении, и это дает регулятору время, чтобы оценить необходимость дальнейшего повышения процентных ставок.
В своем квартальном заявлении по денежно-кредитной политике РБА сообщил, что рассматривал возможность повышения ставок на августовском заседании, состоявшемся на этой неделе. Тем не менее, центральный банк решил, что аргументы в пользу паузы в ужесточении денежно-кредитной политики представляются более убедительными, отчасти из-за трудностей, с которыми столкнулись многие австралийские домохозяйства в связи с повышением ставок.
РБА на текущей неделе оставил ключевую ставку без изменений, на отметке 4,1%. С мая прошлого года регулятор в совокупности повысил ставку на 400 базисных пунктов.
Годовые темпы роста цен в Австралии по-прежнему слишком высоки, составляя 6,0%, однако в руководстве РБА полагают, что риски для перспектив инфляции в целом сбалансированы. В центральном банке ожидают, что годовая инфляция вернется в целевой диапазон 2,0%-3,0% в конце 2025 года.
В РБА отметили, что последствия изменений в денежно-кредитной политике проявляются с задержкой. Кроме того, регулятор хотел бы сохранить прирост занятости, поэтому решил взять паузу для оценки состояния экономики, а также динамики рисков для инфляции и рынка труда.
Многое будет зависеть от того, как будут меняться инфляционные ожидания.
"Если инфляционные ожидания будут расти, то для возвращения инфляции к целевому уровню потребуются еще более высокие процентные ставки, более существенное замедление экономики и более масштабный рост безработицы", — предупредили в РБА.
На рынке полагают, что процентные ставки в Австралии уже могли достичь пика, и котировки фьючерсов учитывают 50%-ную вероятность еще одного повышения в 4-м квартале текущего года. Тем не менее, большинство экономистов по-прежнему ожидают, что РБА в конце года повысит ставки еще один раз в связи с высокой инфляцией в сфере услуг и недостаточно быстрым ростом производительности.
В РБА прогнозируют, что рост ВВП в текущем году составит лишь 0,9% против предыдущей оценки 1,2%, прежде чем ускориться до 2,3% в 2025 году. Учитывая сильный рост населения Австралии, примерно на 2,0%, ВВП на душу населения должен снизиться.
Общая годовая инфляция, как ожидают в центральном банке, замедлится до 4,1% к концу текущего года против предыдущего прогноза 4,5%, однако будет демонстрировать устойчивость в 2024 году с последующим падением до 2,8% в 2025 году.
Прогноз усеченной средней инфляции остался по большей части неизменным, указывая на ее возвращение к целевому уровню в середине 2025 года.
Все эти прогнозы основаны на предположении, что процентные ставки достигнут пика на отметке 4,25% к концу года и снизятся до 3,25% к концу 2025 года.
Ключевые факторы неопределенности для прогнозов РБА связаны с Китаем, ключевым экспортным рынком Австралии, а также потребительскими расходами, более устойчивыми, чем ожидалось, темпами инфляции, и возможностью существенного падения цен на товары.
Годовые темпы роста заработных плат, согласно прогнозу центрального банка, должны ускориться до пика на отметке 4,1% к концу текущего года против предыдущего прогноза 4,0%, а затем снизиться до 3,6% к концу 2025 года.
Безработица к середине 2025 года вырастет до 4,5% с текущего уровня 3,5%, ожидают в РБА.
https://1prime.ru/finance/20230804/841291761.html