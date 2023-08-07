МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Британские инвесторы сокращают число своих активов в оборонных компаниях страны после начала конфликта на Украине, сообщила в понедельник газета Financial Times. В Британии втрое увеличат штрафы для компаний, нанимающих нелегалов

"Британские инвесторы сократили свои активы в некоторых лидирующих оборонных компаниях Великобритании с начала российского вторжения на Украину в прошлом году", — говорится в сообщении издания.

По данным оператора лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSEG), управляющие фондами сократили имеющиеся вложения в британских оборонных компаниях, в том числе в крупнейшей BAE Systems, на 9%, пишет газета.

Британская торговая организация ADS, представляющая аэрокосмическую, оборонную и космическую отрасли в Великобритании, также зафиксировала случаи, когда кредиторы прекращали предоставление банковских услуг или отказывались продлевать займы для малых и средних предприятий из-за их причастности к оборонному сектору, сообщает Financial Times.

Отмечается, что причиной этому является настороженность инвесторов и невыгодные условия на рынке. Правительство Британии также винит установленные для компаний экологические, социальные и управленческие критерии, по которым оценивается деятельность предприятия в ряде вопросов, говорится в статье. Из-за этого многие инвесторы отдают предпочтение оборонным компаниям в Евросоюзе, пишет газета.

Вместе с этим инвесторы из ЕС наоборот увеличили на 9% инвестиции в британский оборонный сектор. Это связано с "повышенным уровнем осведомленности" о конфликте на Украине, а также слабым курсом фунта стерлингов, что делает сделки для инвесторов с континента очень выгодными, отмечает издание. При этом начало российской спецоперации даже помогло привлечь в сектор инвесторов, которые ранее проявляли большую настороженность по отношению к оборонному сектору, сообщает газета.