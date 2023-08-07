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2023
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Валютные резервы Китая выросли в июле выше прогноза
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Резервы Китая в иностранной валюте выросли в июле сильнее прогнозов на фоне ослабления доллара США против других основных валют. На это указывают официальные данные,... ПРАЙМ, 07.08.2023
финансы, экономика, новости, китай, юань, валютные резервы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 августа — ПРАЙМ. Резервы Китая в иностранной валюте выросли в июле сильнее прогнозов на фоне ослабления доллара США против других основных валют. На это указывают официальные данные, опубликованные в понедельник.
Согласно представленному отчету, валютные резервы Китая (крупнейшие в мире) в июле выросли на 11,3 млрд долларов и составили 3,204 трлн долларов против 3,193 трлн долларов в мае. Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что резервы составят 3,200 трлн долларов.
За июль китайский юань вырос на 1,5% против доллара, а сам доллар упал на 1,0% против других основных валют.
По состоянию на последний день июля Китай располагал золотыми резервами в размере 68,69 млн тройских унций против 67,95 млн унций в конце июня.
Стоимость золотых резервов Китая на конец июля выросла до 135,36 млрд долларов с 129,93 млрд долларов в конце июня.