МОСКВА, 7 августа — ПРАЙМ. Резервы Китая в иностранной валюте выросли в июле сильнее прогнозов на фоне ослабления доллара США против других основных валют. На это указывают официальные данные, опубликованные в понедельник. Китайцы планируют строить в Магадане жилые дома

Согласно представленному отчету, валютные резервы Китая (крупнейшие в мире) в июле выросли на 11,3 млрд долларов и составили 3,204 трлн долларов против 3,193 трлн долларов в мае. Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что резервы составят 3,200 трлн долларов.

За июль китайский юань вырос на 1,5% против доллара, а сам доллар упал на 1,0% против других основных валют.

По состоянию на последний день июля Китай располагал золотыми резервами в размере 68,69 млн тройских унций против 67,95 млн унций в конце июня.

Стоимость золотых резервов Китая на конец июля выросла до 135,36 млрд долларов с 129,93 млрд долларов в конце июня.