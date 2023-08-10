МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Верховная Рада проголосовала за прекращение действия российско-украинского соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. Украина внесла компанию Bаcardi в список "международных спонсоров войны"

"Рада прекратила действие соглашения между Украиной и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций. Это решение поддержали 274 депутата", — написал он в своем телеграм-канале.

В апреле украинское правительство зарегистрировало в Раде законопроект "о прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций". В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Киев ставит задачу прекратить действие соглашения "в связи с коренным изменением обстоятельств".

Соглашение было ратифицировано в 1999 году.