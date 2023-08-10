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2023-08-10T15:34:36+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20230810/841384325.html
Рада проголосовала за разрыв соглашения с Россией о защите инвестиций
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https://россиясегодня.рф
. Верховная Рада проголосовала за прекращение действия российско-украинского соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, сообщил украинский парламентарий Ярослав... ПРАЙМ, 10.08.2023
финансы, экономика, новости, украина, россия, инвестиции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Верховная Рада проголосовала за прекращение действия российско-украинского соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.
"Рада прекратила действие соглашения между Украиной и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций. Это решение поддержали 274 депутата", — написал он в своем телеграм-канале.
В апреле украинское правительство зарегистрировало в Раде законопроект "о прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций". В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Киев ставит задачу прекратить действие соглашения "в связи с коренным изменением обстоятельств".
Соглашение было ратифицировано в 1999 году.