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2023
https://1prime.ru/finance/20230817/841496724.html
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось
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Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 августа, уменьшилось на 11 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 239 тысяч,... ПРАЙМ, 17.08.2023
общество , финансы, новости, сша, безработица
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 августа, уменьшилось на 11 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 239 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя до 240 тысяч с изначального значения предшествующей недели, которое было пересмотрено до 250 тысяч с 248 тысяч.