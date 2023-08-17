МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 августа, уменьшилось на 11 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 239 тысяч, сообщило министерство труда страны. В Китае вышли данные по безработице

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя до 240 тысяч с изначального значения предшествующей недели, которое было пересмотрено до 250 тысяч с 248 тысяч.