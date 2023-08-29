Чистый убыток "Почты России" по МСФО в первом полугодии сократился на 66%
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток "Почты России" в прошлом полугодии сократился втрое — до 6,9 миллиард рублей с 20,2 миллиарда за тот же период годом ранее, следует из финансовой отчетности компании по МСФО.
"За первое полугодие 2023 года, по данным финансовой отчетности по МФСО, "Почте России" удалось сократить убыток от операционной деятельности на 13,3 миллиарда рублей — с 20,2 миллиарда рублей в первом полугодии 2022 года до 6,9 миллиарда", — говорится в релизе.
Отмечается также, что выручка компании выросла до 108,4 миллиардов рублей, операционные расходы были снижены на 6,9 миллиарда.
"Индекс лояльности клиентов — юридических лиц увеличился до +16%, что является для "Почты России" лучшим показателем за последние пять лет. Индекс лояльности клиентов — физических лиц вырос до +23%, сохраняя положительную динамику на протяжении всего полугодия", — добавляет "Почта".
Отмечается также, что сегодня "Почта России" поддерживает стабильное сообщение со 130 странами и наращивает сотрудничество с крупнейшими игроками рынка электронной коммерции РФ. Также планируется, что к концу года значительная часть отделений трансформируется в мультибрендовые пункты выдачи заказов.
"Компания проходит непростой период, но итоги первых шести месяцев показывают, что реализуемые командой решения трудные, но результативные. Мы строим "Почту", которая сможет одинаково эффективно быть современным и надежным партнером для бизнеса в России и за рубежом, а также центром оказания социально важных повседневных услуг для жителей страны", — прокомментировал генеральный директор АО "Почта России" Михаил Волков.
https://1prime.ru/finance/20230829/841601187.html