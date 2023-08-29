МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток "Почты России" в прошлом полугодии сократился втрое — до 6,9 миллиард рублей с 20,2 миллиарда за тот же период годом ранее, следует из финансовой отчетности компании по МСФО. "Почта России" начнет проверять личность отправителей посылок и бандеролей

"За первое полугодие 2023 года, по данным финансовой отчетности по МФСО, "Почте России" удалось сократить убыток от операционной деятельности на 13,3 миллиарда рублей — с 20,2 миллиарда рублей в первом полугодии 2022 года до 6,9 миллиарда", — говорится в релизе.

Отмечается также, что выручка компании выросла до 108,4 миллиардов рублей, операционные расходы были снижены на 6,9 миллиарда.

"Индекс лояльности клиентов — юридических лиц увеличился до +16%, что является для "Почты России" лучшим показателем за последние пять лет. Индекс лояльности клиентов — физических лиц вырос до +23%, сохраняя положительную динамику на протяжении всего полугодия", — добавляет "Почта".

Отмечается также, что сегодня "Почта России" поддерживает стабильное сообщение со 130 странами и наращивает сотрудничество с крупнейшими игроками рынка электронной коммерции РФ. Также планируется, что к концу года значительная часть отделений трансформируется в мультибрендовые пункты выдачи заказов.

"Компания проходит непростой период, но итоги первых шести месяцев показывают, что реализуемые командой решения трудные, но результативные. Мы строим "Почту", которая сможет одинаково эффективно быть современным и надежным партнером для бизнеса в России и за рубежом, а также центром оказания социально важных повседневных услуг для жителей страны", — прокомментировал генеральный директор АО "Почта России" Михаил Волков.