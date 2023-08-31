ВАШИНГТОН, 31 авг — ПРАЙМ. Белый дом запросил у конгресса средства, которые бы покрывали потребности федерального правительства на период согласования полноценного бюджета на 2024 финансовый год, сообщила газета Washington Post. Байден сам станет добычей, если начнет войну с Россией

Краткосрочный бюджет призван не допустить остановки работы правительства из-за исчерпания ассигнований. Так называемый "шатдаун" возможен уже 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год.