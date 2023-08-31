2023-08-31T16:33:22+03:00
2023-08-31T16:33:22+03:00
2023-08-31T16:33:22+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230831/841626498.html
Администрация Байдена запросила краткосрочный бюджет, пишет СМИ
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ВАШИНГТОН, 31 авг — ПРАЙМ. Белый дом запросил у конгресса средства, которые бы покрывали потребности федерального правительства на период согласования полноценного бюджета на... ПРАЙМ, 31.08.2023
финансы, новости, сша, конгресс сша, бюджет
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 31 авг — ПРАЙМ. Белый дом запросил у конгресса средства, которые бы покрывали потребности федерального правительства на период согласования полноценного бюджета на 2024 финансовый год, сообщила газета Washington Post.
Краткосрочный бюджет призван не допустить остановки работы правительства из-за исчерпания ассигнований. Так называемый "шатдаун" возможен уже 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год.