МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Европейский союз намерен согласовать положения в обновленных бюджетных правилах для увеличения расходов на военные нужды в связи с ситуацией на Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленных чиновников. В Пентагоне сообщили о лимите выделения средств Украине

Евросоюз следит за тем, чтобы у его членов не было чрезмерного бюджетного дефицита. Согласно Пакту стабильности и роста, дефицит бюджета стран зоны евро не должен превышать три процента, а госдолг — 60 процентов ВВП. После кризиса евро 2010-2014 годов, к которому привело повсеместное нарушение государствами еврозоны требований Пакта, была введена практика согласования национальных бюджетов с Еврокомиссией.

По данным Reuters, после начала конфликта на Украине в 2022 году многие европейские страны, граничащие с Россией, призвали Брюссель исключить военные расходы из расчетов дефицита бюджета.

"Это (предложение) не прошло, но есть договоренность о том, что, хотя расходы на оборону все еще будут частью расчетов дефицита, (Европейская) Комиссия будет классифицировать такие расходы, как "значимые факторы", что позволит ей не предпринимать какие-либо дисциплинарные меры, даже если лимит в 3% преодолен", — приводит агентство слова одного из дипломатов ЕС.

Отмечается, что в таких условиях именно Еврокомиссия будет принимать решения о том, какие расходы считать приемлемыми.

По информации агентства, министры финансов стран ЕС на следующей неделе проведут первоначальные дискуссии, посвященные изменениям в правилах. Они хотят достичь договоренности к концу года.