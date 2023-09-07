МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 25 августа по 1 сентября выросли на 0,5% и составили 583,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. Золотовалютные резервы Белоруссии выросли за август

"Объем международных резервов по состоянию на 1 сентября составил 583,5 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 3,0 миллиарда долларов США, или на 0,5%, преимущественно вследствие положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

При этом, за период с 1 августа по 1 сентября резервы снизились на 8,3 миллиарда долларов, или на 1,4%.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.