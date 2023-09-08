2023-09-08T11:20:58+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20230908/841690699.html
Денежная база России в узком определении снизилась за неделю
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Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 1 сентября уменьшился до 18,587 триллиона рублей с 18,619 триллиона на 25 августа, сообщил Банк России. Таким образом,... ПРАЙМ, 08.09.2023
финансы, новости, россия, цб, денежная база
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 1 сентября уменьшился до 18,587 триллиона рублей с 18,619 триллиона на 25 августа, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 32 миллиарда рублей, или примерно на 0,2%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.