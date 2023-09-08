МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 1 сентября уменьшился до 18,587 триллиона рублей с 18,619 триллиона на 25 августа, сообщил Банк России. ЦБ Узбекистана объяснил ограничения денежных переводов в стране

Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 32 миллиарда рублей, или примерно на 0,2%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.