МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Госбюджет на следующие три года направлен на решение "самых важных и масштабных задач развития страны", на исполнение социальных обязательств, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в рамках совещания о проекте федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Правительство изменит правила компенсаций на уплату пошлин для IT-компаний

"Правительство завершает подготовку бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Он направлен на решение самых важных и масштабных задач развития страны. Прежде всего — это исполнения в полном объеме перед людьми социальных обязательств, о которых говорит президент, и поддержку положительных изменений в экономике, в том числе, в рамках мероприятий, утверждаемых на проходящих сегодня стратегических сессиях", — сказал глава правительства.

Он также обратил внимание, что на завершение подготовки документа осталось не так много времени.

"Нужно закончить эту работу в кратчайшие сроки, чтобы доложить президенту по основным вопросам, по развилкам (ключевым показателям проекта трехлетнего бюджета — ред.), и рассмотреть документы на заседании правительства. И в конце месяца, в соответствии с законом, направить их в Государственную Думу", — отметил глава правительства.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит на 1 октября крайний срок внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы. Действующая ранее редакция Бюджетного кодекса (БК) обязывала правительство РФ вносить в Госдуму проект федерального бюджета на очередной год и плановый период не позднее 15 сентября.