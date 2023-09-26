МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Доля расходов в бюджете России по направлению "Социальная политика" в следующем году будет самой минимальной с 2011 года, пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов и исторические данные Минфина. "Коммерсант" рассказал о планах проиндексировать пенсии

"Второе по величине направление бюджетных расходов — "Социальная политика": на нее в проекте бюджета выделяется 7,71 трлн руб., что составляет 21,1% всех расходов. Это самая низкая доля как минимум с 2011 года (до этого действовала другая классификация бюджетных расходов, когда значительная часть социальных расходов записывалась в межбюджетные трансферты). В среднем за 2015-2021 годы доля социальной политики в расходах федерального бюджета составляла 28%", — передает издание.

Отмечается, что ассигнирования уменьшат на социальные выплаты безработным, ежемесячные выплаты при рождении третьего ребенка, региональных социальных доплат к пенсии.

Как уточняет РБК, исторически расходы на соцполитику лидировали в бюджете. Показатель достигал максимальных 30,6% в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Согласно представленному проекту, подчеркивает издание, в 2024 году наибольшие расходы придутся на оборону.