2023-09-26T11:49:27+03:00
2023-09-26T11:49:27+03:00
2023-09-26T11:49:27+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230926/841822268.html
Соцрасходы в бюджете опустятся до 12-летнего минимума, пишет РБК
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Доля расходов в бюджете России по направлению "Социальная политика" в следующем году будет самой минимальной с 2011 года, пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту... ПРАЙМ, 26.09.2023
общество , финансы, новости, бюджет, россия, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Доля расходов в бюджете России по направлению "Социальная политика" в следующем году будет самой минимальной с 2011 года, пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов и исторические данные Минфина.
"Второе по величине направление бюджетных расходов — "Социальная политика": на нее в проекте бюджета выделяется 7,71 трлн руб., что составляет 21,1% всех расходов. Это самая низкая доля как минимум с 2011 года (до этого действовала другая классификация бюджетных расходов, когда значительная часть социальных расходов записывалась в межбюджетные трансферты). В среднем за 2015-2021 годы доля социальной политики в расходах федерального бюджета составляла 28%", — передает издание.
Отмечается, что ассигнирования уменьшат на социальные выплаты безработным, ежемесячные выплаты при рождении третьего ребенка, региональных социальных доплат к пенсии.
Как уточняет РБК, исторически расходы на соцполитику лидировали в бюджете. Показатель достигал максимальных 30,6% в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Согласно представленному проекту, подчеркивает издание, в 2024 году наибольшие расходы придутся на оборону.