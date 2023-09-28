2023-09-28T12:34:02+03:00
2023-09-28T12:34:02+03:00
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2023
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Мишустин рассказал, когда проект бюджета поступит в Госдуму
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Проект бюджета будет в ближайшие дни направлен в Госдуму, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Немалую роль сыграл и ответственный подход к финансовой политике. Прежде... ПРАЙМ, 28.09.2023
финансы, новости, россия, михаил мишустин, бюджет, госдума
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Проект бюджета будет в ближайшие дни направлен в Госдуму, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Немалую роль сыграл и ответственный подход к финансовой политике. Прежде всего – сохранение сбалансированности федерального бюджета. На прошлой неделе правительство утвердило проект на следующие три года. В ближайшие дни он в соответствии с законодательством будет направлен в Государственную Думу", — сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.
Мишустин отметил, что доходная составляющая была значительно увеличена, что позволит профинансировать больше расходов. "Гарантировать четкое выполнение всех социальных обязательств и обеспечить дальнейшее развитие экономики предложения, как нам поручил президент", — сказал премьер.