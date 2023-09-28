МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Проект бюджета будет в ближайшие дни направлен в Госдуму, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин заявил о завершении самого сложного периода для экономики России

"Немалую роль сыграл и ответственный подход к финансовой политике. Прежде всего – сохранение сбалансированности федерального бюджета. На прошлой неделе правительство утвердило проект на следующие три года. В ближайшие дни он в соответствии с законодательством будет направлен в Государственную Думу", — сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.

Мишустин отметил, что доходная составляющая была значительно увеличена, что позволит профинансировать больше расходов. "Гарантировать четкое выполнение всех социальных обязательств и обеспечить дальнейшее развитие экономики предложения, как нам поручил президент", — сказал премьер.