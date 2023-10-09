МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. ВТБ с сегодняшнего дня, понедельника, начинает выдавать розничным клиентам платежные стикеры для бесконтактной оплаты с помощью смартфона, говорится в сообщении кредитной организации. Назван фактор, который сделает оплату стикером более безопасной

"ВТБ с 9 октября начинает выдавать розничным клиентам платежные стикеры, которые стали альтернативой сервису бесконтактной оплаты с помощью смартфонов. Стикеры можно будет получить в офисе банка или заказать с доставкой курьером. Планируется, что до конца года ими воспользуются порядка 300 тысяч клиентов банка", — сказано в сообщении.

Платежный стикер — аналог пластиковой карты, в уменьшенном формате. Он работает с использованием технологии NFC для передачи платежной информации с наклейки на терминал, что позволяет расплачиваться смартфоном в одно касание, как при использовании других бесконтактных сервисов оплаты.

Наклеиваемая на устройство часть стикера не содержит ни номера, ни срока действия, ни кода CVC, что делает его использование безопасным, указывает ВТБ. При этом для стикера, как и для обычной банковской карты, можно установить пин-код, а также лимиты на операции, а в случае потери – оперативно его заблокировать, отмечают в кредитной организации.