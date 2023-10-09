2023-10-09T13:29:46+03:00
2023-10-09T13:29:46+03:00
2023-10-09T13:29:46+03:00
2023
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Комитет ГД по госстроительству поддержал проект бюджета
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Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству поддержал проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Правительство России 29 сентября внесло в Госдуму... ПРАЙМ, 09.10.2023
финансы, новости, госдума, бюджет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству поддержал проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
Правительство России 29 сентября внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, а также ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов; бюджетный пакет впервые направлен в нижнюю палату парламента полностью в электронном виде, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.
На заседании комитета в понедельник его члены проголосовали за проект бюджета, передает корреспондент РИА Новости.