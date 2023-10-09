БРЮССЕЛЬ, 9 окт — ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке на скажется на поддержке Украины Евросоюзом, заявил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер. Осталось недолго. США нашли способ бросить Украину

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

"Я не думаю, что что-то может повлиять на помощь ЕС Украине", — сказал Мамер.

Он напомнил, что ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении поддерживать Киев столько, сколько необходимо.

По словам Мамера, вопрос влияния ближневосточного конфликта на Украину обсудят в ходе соответствующей встречи.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель объявил, что созывает 10 октября внеочередное заседание глав МИД стран Евросоюза по ситуации вокруг ближневосточного обострения.

В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали.