2023-10-14T16:05:00+03:00
2023-10-14T16:07:21+03:00
2023-10-14T16:05:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231014/841983614.html
Всемирный банк и МВФ не смогли выработать совместное заявление, пишут СМИ
Финансы
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Разногласия по поводу формулировок относительно специальной военной операции России на Украине помешали выработке совместного заявления по итогам ежегодной встречи Всемирного... ПРАЙМ, 14.10.2023
банки, финансы, новости, россия, мир, всемирный банк, мвф, разногласия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Разногласия по поводу формулировок относительно специальной военной операции России на Украине помешали выработке совместного заявления по итогам ежегодной встречи Всемирного Банка и МВФ в Марокко, пишет газета Politico.
"Разногласия по поводу формулировок, касающихся вторжения России в Украину, помешали опубликовать совместное заявление на ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка", — сказано в материале издания.
"Оно было просто недостаточно сильным", — приводит Politico слова неназванного украинского чиновника.
По данным издания, чиновники, собравшиеся в Марокко для обсуждения экономической и денежно-кредитной политики, "не смогли прийти к консенсусу", потому что такие страны, как Украина, Нидерланды, Канада и государства Северной Европы, возражали против того, как специальная военная операция была описана в проекте текста.