МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Разногласия по поводу формулировок относительно специальной военной операции России на Украине помешали выработке совместного заявления по итогам ежегодной встречи Всемирного Банка и МВФ в Марокко, пишет газета Politico. МВФ спрогнозировал рост госдолга Китая до 100% ВВП

"Разногласия по поводу формулировок, касающихся вторжения России в Украину, помешали опубликовать совместное заявление на ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка", — сказано в материале издания.

"Оно было просто недостаточно сильным", — приводит Politico слова неназванного украинского чиновника.

По данным издания, чиновники, собравшиеся в Марокко для обсуждения экономической и денежно-кредитной политики, "не смогли прийти к консенсусу", потому что такие страны, как Украина, Нидерланды, Канада и государства Северной Европы, возражали против того, как специальная военная операция была описана в проекте текста.