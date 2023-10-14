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https://1prime.ru/finance/20231014/841984107.html
Еврокомиссия выделит миллионы евро сектору Газа
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала слово, что предоставит сектору Газа дополнительно 50 миллионов евро. "Еврокомиссия незамедлительно увеличит пакет гуманитарной... ПРАЙМ, 14.10.2023
финансы, экономика, новости, ек, сектор газа, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 14 окт — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала слово, что предоставит сектору Газа дополнительно 50 миллионов евро.
"Еврокомиссия незамедлительно увеличит пакет гуманитарной помощи, предусмотренной для сектора Газа, на 50 миллионов евро. В результате она составит 75 миллионов евро. Мы продолжим тесное сотрудничество с ООН и его агентствами для обеспечения того, чтобы эта помощь дошла до нуждающихся в секторе Газа", — сообщила фонт дер Ляйен, слова которой приводит пресс-служба ЕК.
Ранее Еврокомиссия заявила, что приостановит финансовую поддержку палестинцам, но позже из-за несогласия некоторых стран-членов договорились, что ЕК будет просто следить, чтобы средства не использовались движением ХАМАС.