БРЮССЕЛЬ, 14 окт — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала слово, что предоставит сектору Газа дополнительно 50 миллионов евро. СМИ: Израиль и Египет согласились пропустить граждан США из сектора Газа

"Еврокомиссия незамедлительно увеличит пакет гуманитарной помощи, предусмотренной для сектора Газа, на 50 миллионов евро. В результате она составит 75 миллионов евро. Мы продолжим тесное сотрудничество с ООН и его агентствами для обеспечения того, чтобы эта помощь дошла до нуждающихся в секторе Газа", — сообщила фонт дер Ляйен, слова которой приводит пресс-служба ЕК.

Ранее Еврокомиссия заявила, что приостановит финансовую поддержку палестинцам, но позже из-за несогласия некоторых стран-членов договорились, что ЕК будет просто следить, чтобы средства не использовались движением ХАМАС.