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https://1prime.ru/finance/20231016/841992328.html
В Центробанке оценили уровень фальшивомонетничества в России
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Уровень фальшивомонетничества в России составляет 4 купюры на 1 миллион, по этому показателю страна опережает некоторые ведущие экономики мира, заявил зампред Центробанка Сергей... ПРАЙМ, 16.10.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Уровень фальшивомонетничества в России составляет 4 купюры на 1 миллион, по этому показателю страна опережает некоторые ведущие экономики мира, заявил зампред Центробанка Сергей Белов.
"По уровню фальшивомонетничества, у нас довольно высокая степень защищенности наших банкнот: у нас порядка, сейчас, четырёх (фальшивых — ред.) банкнот на миллион штук. Это очень хороший показатель, здесь мы опережаем ряд ведущих стран мира", — сказал он на пресс-конференции.
Белов добавил, что чаще всего, естественно, подделывают банкноты высокого номинала — самую "дорогую" в 5 тысяч рублей, также встречаются подделки и 1 тысячи рублей.
Ранее в понедельник Банк России представил новые банкноты: купюра в 1 тысячу рублей выполнена в бирюзовой гамме и посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Пятитысячная купюра сделана в красных цветах, на ней изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа.
"Модернизация и обновление банкнот только повысит защитный комплекс", — заключил зампред регулятора.