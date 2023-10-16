МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Уровень фальшивомонетничества в России составляет 4 купюры на 1 миллион, по этому показателю страна опережает некоторые ведущие экономики мира, заявил зампред Центробанка Сергей Белов. Банк России представил новые купюры в 1000 и 5000 рублей

"По уровню фальшивомонетничества, у нас довольно высокая степень защищенности наших банкнот: у нас порядка, сейчас, четырёх (фальшивых — ред.) банкнот на миллион штук. Это очень хороший показатель, здесь мы опережаем ряд ведущих стран мира", — сказал он на пресс-конференции.

Белов добавил, что чаще всего, естественно, подделывают банкноты высокого номинала — самую "дорогую" в 5 тысяч рублей, также встречаются подделки и 1 тысячи рублей.

Ранее в понедельник Банк России представил новые банкноты: купюра в 1 тысячу рублей выполнена в бирюзовой гамме и посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Пятитысячная купюра сделана в красных цветах, на ней изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа.

"Модернизация и обновление банкнот только повысит защитный комплекс", — заключил зампред регулятора.