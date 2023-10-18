БУЭНОС-АЙРЕС, 18 окт — ПРАЙМ. Аргентина и Китай договорились о расширении валютного свопа на 6,5 миллиарда долларов, это позволит латиноамериканской стране платить по долгам, не используя долларовые резервы, сообщил президент Аргентины Альберто Фернандес. СМИ: Аргентина использовала юани вместо долларов для выплат МВФ по долгу

"Китай нам расширил (своп), мы получим 6,5 миллиарда долларов. Это нам позволит закончить год спокойно. Тот, кто придет на мое место, надеюсь, это будет (министр экономики и кандидат в президенты — ред.) Серхио Масса, будет иметь лучшую базу, чтобы встретить будущее", — сказал он в интервью Radio 10.

"Мы до сих пор не исчерпали первый своп, который они нам дали, а сейчас они нам дали ещё 6,5 миллиарда для свободного использования", — добавил Фернандес.

Своп-соглашение между странами действует уже более года и помогает Аргентине погашать свои долги перед МВФ в юанях непосредственно со счета свопа. В ноябре 2022 года Аргентина согласилась расширить своп-соглашение для поддержания резервов центрального банка.

В воскресенье, 22 октября, в Аргентине состоятся выборы. Один из оппозиционных кандидатов Хавьер Милей в случае прихода к власти обещает не сотрудничать больше с Китаем, поскольку он не хочет работать с коммунистами. Другой оппозиционный кандидат Патрисия Буллрич заявила, что хотела бы, чтобы Китай оставался ключевым торговым партнером Аргентины, но при этом "не собирается сдавать суверенитет" страны и хочет изучить и, возможно, пересмотреть условия предоставления ряда займов со стороны Китая.