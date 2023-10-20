ПЕКИН, 20 окт — ПРАЙМ. Инвестиционное сотрудничество России и Китая охватывает самые разные сферы — полезные ископаемые, нефтегаз, агропромышленный комплекс и многое другое, заявил журналистам в Пекине глава Минэкономразвития Максим Решетников. В Белоруссии утвердили паспорта инвестпроектов за счет кредита России

"Нам есть, над чем работать вместе с бизнесом, но, в целом, у нас действительно 79 крупных только и крупнейших проектов (совместных с Китаем — ред.) на 160 миллиардов долларов. По подавляющему большинству из них работа идет", — сказал Решетников.

В то же время, он отметил, что есть вопросы, связанные с перепроектированием и с финансированием, в том числе, и со стороны китайских банков.

"Мы это все разбираем, поднимаем, выстраиваем, бизнес коммуницирует и так далее. Но в целом, инвестиционное сотрудничество идёт, и важно, что оно охватывает очень разные сферы. Это и инвестиции в добычу полезных ископаемых, это и нефтегаз, это агропромышленный комплекс, это машиностроение, это логистика, ну и многие другие направления. Поэтому здесь у нас действительно такая комплексность поддерживается", — сказал он.

"Очень важно, что вот этот импульс, который задают лидеры наших стран, проникает в регионы, в бизнес и поддерживается ускорением интенсификации контактов именно уже на среднем уровне", — подчеркнул министр.