МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Украине 450 миллионов евро на проекты по восстановлению критической инфраструктуры, утверждение первых двух траншей по 100 миллионов ожидается до конца этого года, сообщает украинское министерство развития общин, территорий и инфраструктуры. Украина внесла Nestle в список "спонсоров войны"

"Европейский инвестиционный банк выделит Украине деньги на два проекта восстановления. Первые два транша по 100 миллионов евро из запланированных общих 450 миллионов евро могут быть утверждены в ближайшее время, ориентировочно до конца 2023 года", — говорится в сообщении.

Из сообщения следует, что помощь направят на восстановление критически важной социальной и городской инфраструктуры, а также на финансирование инвестиций в критически важную водную инфраструктуру, в частности речь идет о водоснабжении и водоотводах в районах, пострадавших от военных действий.

Украинский бюджет получил за последние два года 65 миллиардов долларов финансовой помощи — это вдвое меньше объемов, которые за это время успели пообещать различные страны и институты, следует из анализа РИА Новости данных минфина Украины и ряда других стран.