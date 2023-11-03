ИНВЕСТПРОГРАММА "НОРНИКЕЛЯ" НА 2023 ГОД СОСТАВИТ 300 МЛРД РУБ — КОМПАНИЯ
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Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20231103/842166563.html
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