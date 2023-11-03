МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Нефтяные компании в октябре не получали из российского бюджета выплат по механизму топливного демпфера за сентябрь, свидетельствуют данные Минфина РФ. Правительство восстановило топливный демпфер в полном объеме

Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое — в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство РФ приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.

В середине октября замминистра финансов Алексей Сазанов заявлял, что нефтяники в октябре не получат выплат по демпферу за сентябрь, так как условия для этого не были соблюдены — цены выросли сильнее допустимого.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.

В августе этого года выплаты нефтяникам по этой статье были рекордными и составили 185,9 миллиарда рублей, в июле — 110,4 миллиарда, в июне — 78,6 миллиарда, в мае — 103,5 миллиарда, в апреле — 107,2 миллиарда, в марте — 96,7 миллиарда, в феврале — 108,7 миллиарда, в январе они были самыми маленькими в этом году — 47,9 миллиарда рублей. Таким образом, общая сумма выплат нефтяникам за январь-август составила 838,9 миллиарда рублей, а за январь-сентябрь она превысила 1 триллион рублей, достигнув почти 1,138 триллиона.

За весь прошлый год было выплачено 2,171 триллиона рублей.