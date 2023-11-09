МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Действия Франции по заморозке активов России свидетельствуют о русофобском курсе французского правительства, заявил посол России во Франции Алексей Мешков. Конгресс США одобрил законопроект о передаче Киеву активов России

"Нынешний курс французского правительства — русофобский… Что касается активов, французам следовало бы внимательно прочитать тот указ, который вчера подписал президент России Владимир Путин насчет обмена активами", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ возможности обмена средств иностранных инвесторов, заблокированных в России, на замороженные активы россиян. Общая сумма замороженных российских активов во Франции превысила один миллиард евро.