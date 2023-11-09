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2023-11-09T11:56:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231109/842217937.html
Посол России во Франции ответил на заморозку Парижем российских активов
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Действия Франции по заморозке активов России свидетельствуют о русофобском курсе французского правительства, заявил посол России во Франции Алексей Мешков. "Нынешний курс... ПРАЙМ, 09.11.2023
финансы, экономика, новости, россия, франция, активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Действия Франции по заморозке активов России свидетельствуют о русофобском курсе французского правительства, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.
"Нынешний курс французского правительства — русофобский… Что касается активов, французам следовало бы внимательно прочитать тот указ, который вчера подписал президент России Владимир Путин насчет обмена активами", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ возможности обмена средств иностранных инвесторов, заблокированных в России, на замороженные активы россиян. Общая сумма замороженных российских активов во Франции превысила один миллиард евро.