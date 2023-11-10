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Орбан призвал вернуть Венгрии замороженные средства из фондов
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Венгрия никогда не увяжет вопрос о выплатах Украине из бюджета Евросоюза и ее приеме в сообщество с возвращением Будапешту замороженных денег из европейских фондов, так как это не... ПРАЙМ, 10.11.2023
финансы, новости, в мире, ес, украина, финансы, венгрия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Венгрия никогда не увяжет вопрос о выплатах Украине из бюджета Евросоюза и ее приеме в сообщество с возвращением Будапешту замороженных денег из европейских фондов, так как это не предмет торга, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Орбан напомнил, что Евросоюз задолжал Венгрии до пяти миллиардов евро, которые не были выплачены по разным причинам.
"Я хотел бы очень четко подчеркнуть, что несогласие Венгрии на начало переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе — это не предмет торга. Нельзя связывать это с какими-либо денежными вопросами. Что должны, надо отдать", — отметил Орбан во время эфира радио Kossuth.
По словам премьера, вопросы относительно Украины, включая выплаты из европейского бюджета и начало переговоров о членстве в Евросоюзе, не могут быть связаны с возвратом денег Венгрии.
"Подчеркиваю, что какая бы увязка (этих вопросов) ни началась, мы ее не инициируем, не будем инициировать и не примем со стороны Брюсселя. Две темы надо решать по-разному", — отметил Орбан.