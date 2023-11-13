МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Доля ипотеки с господдержкой в общем объеме выдач ипотечных кредитов банками России по итогам года составит максимальные 55%, предыдущий рекорд был в прошлом году, ожидают в ВТБ. Сбербанк спрогнозировал рост объема выдачи ипотеки по итогам года

"По прогнозам банка, до конца года доля госпрограмм достигнет максимальных 55% в общем объеме продаж ипотеки российских банков. Ранее рекордное значение было зафиксировано в 2022 году (47%)", — говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

Еще в августе доля льготных сделок в выдачах ипотеки ВТБ составляла 54%, в сентябре – 62%. Наибольшая динамика зафиксирована в рамках Дальневосточной ипотеки: за последний месяц она продемонстрировала рост на треть к максимальным показателям сентября и в два раза – к августу. В четвертом квартале общая доля госпрограмм может увеличиться до 70%, прогнозируют в банке.

"Мы ожидаем, что в этом году россияне возьмут ипотеку на льготных условиях на рекордные 4 триллиона рублей, что впервые составит больше половины от всего объема выдач российских банков", – прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

Ранее в ноябре ЦБ сообщал, что доля ипотеки с господдержкой в России в сентябре составила около 70%, тогда как в первой половине года льготные жилищные кредиты занимали около половины портфеля.