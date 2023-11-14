 

ПРАГА, 14 ноя — ПРАЙМ. Горсуд Праги разрешил осуществление выплат кредиторам признанного банкротом в августе прошлого года Sberbank CZ, чешской "дочки" Сбербанка, на сумму 57 миллиардов крон (2,47 миллиарда долларов), сообщило издание Ekonomický deník.

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"Горсуд Праги утвердил решение о частичном распределении 57 миллиардов крон между примерно 16 тысячами кредиторов обанкротившегося банка Sberbank CZ. Таким образом, все группы кредиторов смогут в течение двух месяцев получить не менее 95% своих средств", — говорится в сообщении.

Пражский горсуд объявил о банкротстве Sberbank CZ в конце августа прошлого года. В свою очередь, чешский ЦБ окончательно отозвал у Sberbank CZ лицензию на осуществление банковских операций, после чего горсуд Праги отправил банк на ликвидацию. Поводом для отзыва лицензии стало резкое ухудшение положения Sberbank CZ в связи с быстрым оттоком вкладов после 24 февраля 2022 года.

После решения горсуда Праги об осуществлении выплат кредиторам оно может быть обжаловано в течение 15 дней. Если никто из кредиторов не будет возражать против этого процесса, то, как сообщила ранее арбитражный управляющий Sberbank CZ Иржина Лужова, выплаты средств могут начаться.

Предполагается, что в соответствии с системой гарантирования финансового рынка частные лица и малые и средние предприятия в конечном итоге получат 100% своих средств, а крупные предприятия и городские муниципалитеты — не менее 95%.

К настоящему времени более 87 тысяч клиентов Sberbank CZ получили возмещение по вкладам через отделения банка Komerční banka. Общая сумма возмещенных вкладов составила более 25 миллиардов крон (1,08 миллиарда долларов).

 