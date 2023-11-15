МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Аналитики BofA Global Research больше не ожидают, что Федеральная резервная система США продолжит повышать процентные ставки. Таким образом, компания присоединилась к мнению других банков Уолл-Стрита после того, как были опубликованы данные по инфляции за октябрь, которые оказались слабее прогнозов. В ФРС не исключили более мощных мер для стабилизации инфляции

Согласно вышедшим во вторник данным, индекс потребительских цен (CPI) в США в октябре остался без изменений по сравнению с предыдущим месяцем после роста в сентябре.

Эти данные подтверждают мнения инвесторов о том, что ФРС, возможно, завершила цикл повышения процентных ставок. Они также вызвали ожидания понижения ставок в мае.

Ранее в BofA прогнозировали еще одно повышение ставки на 25 базисных пунктов в декабре.

Замедление роста арендной платы и охлаждение роста стоимости базовых услуг без учета жилья, вероятно, заставит ФРС оставить ставки без изменений, полагают в BofA.

"Теперь мы считаем, что цикл завершился… На декабрьском заседании ФРС, вероятно, не исключит для дальнейшего повышения в следующем году, но сигналов о склонности к жесткой политике наблюдается все меньше", — говорит главный экономист BofA Стивен Жюно.

В BofA ожидают, что ФРС начнет понижать ставки в июне 2024 года, и понижения следует ждать каждый квартал.

Хотя большинство других основных игроков Уолл-Стрита считают, что ФРС завершила повышение ставок, в Barclays по-прежнему ожидают еще одного повышения на 25 базисных пунктов в январе.

"При ближайшем рассмотрении становится понятно, что ослабление базового ценового давления несколько преувеличено", — говорит главный экономист Barclays Пуджа Срирам.

"Так как данные по экономической активности и рынкам труда по-прежнему демонстрируют некоторую силу, мы думаем, что сохраняется повод для еще одного повышения ставки в начале следующего года", — добавляет он.