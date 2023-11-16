МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Решение Чехии заморозить объекты Госзагрансобственности противозаконно и вызывает недоумение, Москва проанализирует ситуацию, возможно последует реакция, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Бывшие активы Коломойского* выставят на продажу в Крыму

Ранее 15 ноября глава чешского МИД Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской государственной собственности и включение компании по управлению российскими активами за рубежом (ФГУП "Госзагрансобственность") в национальный список санкций.

"Госзагрансобственность является владельцем и оператором этого нашего имущества за границей, в том числе в Чехии, каких именно объектов это может касаться, хотя судя по таким, по нашему убеждению, абсолютно противозаконным с точки зрения международного права решениям, все объекты наши, которые могут быть там в нашей собственности, за исключением тех, которые имеют дипломатический статус, конечно, сейчас под угрозой", — сказал Песков.

По его словам, Москва не приемлет глубокую антироссийскую позицию, она вызывает недоумение.

Песков добавил, что Россия проанализирует ситуацию с целью минимизации рисков. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Москва может ответить на недружественные шаги Праги.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что лидеры союза поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных российских активов. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, блокировка российского имущества в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.