Песков: решение заморозить объекты Госзагрансобственности Чехией противозаконно
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Решение Чехии заморозить объекты Госзагрансобственности противозаконно и вызывает недоумение, Москва проанализирует ситуацию, возможно последует реакция, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее 15 ноября глава чешского МИД Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской государственной собственности и включение компании по управлению российскими активами за рубежом (ФГУП "Госзагрансобственность") в национальный список санкций.
"Госзагрансобственность является владельцем и оператором этого нашего имущества за границей, в том числе в Чехии, каких именно объектов это может касаться, хотя судя по таким, по нашему убеждению, абсолютно противозаконным с точки зрения международного права решениям, все объекты наши, которые могут быть там в нашей собственности, за исключением тех, которые имеют дипломатический статус, конечно, сейчас под угрозой", — сказал Песков.
По его словам, Москва не приемлет глубокую антироссийскую позицию, она вызывает недоумение.
Песков добавил, что Россия проанализирует ситуацию с целью минимизации рисков. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Москва может ответить на недружественные шаги Праги.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что лидеры союза поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных российских активов. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, блокировка российского имущества в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://1prime.ru/finance/20231116/842284485.html