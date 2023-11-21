МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Совкомбанк запустил новый продукт для клиентов "Халвы" — рефинансирование задолженности до 300 000 рублей по кредитным картам других банков в беспроцентную рассрочку на 24 месяца. Сумма задолженности при этом делится на равные платежи и выплачивается ежемесячно в течение периода рассрочки, сообщает банк.

"Халвой" можно покупать в беспроцентную рассрочку у партнеров, гасить долг комфортными ежемесячными платежами и, конечно, пользоваться как обычной дебетовой картой. Удобно, когда все платежные инструменты сосредоточены в одной карте", — комментирует управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова.

Для сохранения беспроцентной рассрочки на протяжении 24 месяцев важно регулярно пользоваться картой "Халва", то есть совершать не менее пяти покупок на общую сумму от 10 000 рублей в месяц, а также своевременно вносить платежи. При несоблюдении условий срок рассрочки сократится и составит 10 месяцев при наличии банковской подписки "Халва.Десятка" или шесть месяцев — без подписки.

Обязательным условием продукта является закрытие рефинансируемых кредитных карт. В течение 45 дней клиент должен предоставить подтверждающий документ: справку о закрытии кредитной карты или выписку по счету о погашении задолженности.

Оформить "Халву" и рефинансирование кредитных карт по ней можно в розничных отделениях банка, а также онлайн.