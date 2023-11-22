МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) по итогам размещения допэмиссии акций привлекла 25,95 миллиарда рублей, якорным инвестором выступил банк "Траст", купив акции на 25 миллиардов рублей и увеличив свою долю в капитале компании до 93,6%, сообщила вагоностроительная компания. Российский рынок акций пытается выйти в символический плюс

ОВК проводила размещение 12,5 миллиарда акций дополнительного выпуска номиналом 1 рубль (до этого уставный капитал компании составлял 116 миллионов рублей). Компания поясняла, что допэмиссия нацелена на долгосрочное развитие, повышение операционной эффективности и снижение долговой нагрузки ОВК и группы. Цена размещения по преимущественному праву и для прочих приобретателей составляла 9,30 рубля за бумагу.

"По результатам реализации преимущественного права и внебиржевого размещения Компания привлекла 25,95 миллиарда рублей и разместила около 2,79 миллиарда акций. Банк "Траст" выступил якорным инвестором, приобретя акции Компании на сумму 25 миллиардов рублей. В результате допэмиссии доля Банка "Траст" в капитале ПАО "НПК ОВК" увеличилась до 93,6%", — говорится в сообщении ОВК.

"Привлеченные по результатам дополнительной эмиссии средства в размере 25 миллиардов рублей пойдут на снижение кредитной нагрузки компании. Оставшаяся часть будет направлена на реализацию инвестиционной программы, в том числе на повышение собственной производственной автономии в условиях импортозамещения, что откроет путь к росту фундаментальной стоимости компании", — пишет ОВК.