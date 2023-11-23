МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Индийская ONGC пытается использовать дивиденды от "Ванкорнефти", которые не получается вывести из России, для выполнения своих обязательств в отношении другого проекта в РФ, "Сахалин-1", сообщил главный исполнительный директор по финансам компании Винод Халлан. Власти разрешили передать Sodeco и ONGC доли оператора "Сахалина — 1"

"В связи с недружественной юрисдикцией Сингапура по отношению к России мы не смогли репатриировать дивиденды, которые мы получили в России, и они лежат там. Таким образом, дивиденды составляют около 16 миллиардов рублей, которые заперты в России. Но сейчас мы пытаемся использовать эти деньги для выполнения обязательств… в отношении другого проекта — на Сахалине", — сказал он в ходе конференции по итогам второго квартала финансового года.

ONGC неоднократно заявляла, что сталкивается со сложностями при репатриации дивидендов, полученных в РФ, поскольку ее дочерняя компания, отвечающая за "Ванкорнефть", находится в Сингапуре, который считается недружественной страной. Так, в середине ноября она сообщила, что получит от совместного предприятия с "Роснефтью" в Восточной Сибири по итогам первого полугодия 2023 года 4,517 миллиарда рублей дивидендов. При этом на ее счетах в РФ остаются еще 11,412 миллиарда рублей. Эти средства доступны для использования только в России и в рублях.

Ранее, по итогам первого квартала, компания сообщала, что пока не смогла перечислить свою долю ликвидационного фонда проекта "Сахалин-1" новому оператору — российскому одноименному юрлицу, что не позволяет ей до конца вступить в права на свою долю.

Халлан отметил, что недавно ONGC направила России просьбу рассмотреть вопрос о получении средств ликвидационного фонда в рублях, и выразил надежду, что решение будет принято в ближайшее время. "Мы также обратились в "Коммерческий Индо Банк" с тем, чтобы они уточнили у Банка России, что у нас нет ограничений на заимствования в рублях, поскольку средства ликвидационного фонда, которые мы получили от JP Morgan, номинированы в долларах США", — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года распорядился создать российского оператора СРП-проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности американской Exxon Neftegaz limited, владеющей 30% в проекте. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей 20% в проекте. Иностранные участники, японская Sodeco и индийская ONGC, владеющие 30% и 20% в "Сахалине-1" соответственно, подтвердили намерение остаться.