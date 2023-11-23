2023-11-23T16:13:49+03:00
2023-11-23T16:13:49+03:00
2023-11-23T16:13:49+03:00
2023
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Мишустин обозначил задачи правительства на 2024 год
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Правительство РФ В 2024 году продолжит реализацию национальных проектов и государственных программ, среди ключевых задач — укрепление финансовой устойчивости и строительство... ПРАЙМ, 23.11.2023
финансы, новости, михаил мишустин, россия, правительство рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ В 2024 году продолжит реализацию национальных проектов и государственных программ, среди ключевых задач — укрепление финансовой устойчивости и строительство современной инфраструктуры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
"Правительство в следующем году продолжит реализацию национальных проектов и государственных программ для достижения целей, которые обозначены президентом. В основе наших планов — люди и улучшение качества их жизни. Это безусловный приоритет государства, и мы уже говорили неоднократно об этом, что все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены в полном объеме", — сказал Мишустин.
Он отметил, что в зоне особого внимания правительства — помощь семьям с детьми, вопросы развития медицины, образования.
"И среди ключевых задач, которые предстоит решить, — это укрепление нашей финансовой устойчивости и технологического суверенитета, и также строительство современной инфраструктуры, в том числе для интеграции новых регионов", — добавил премьер.