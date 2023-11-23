МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ В 2024 году продолжит реализацию национальных проектов и государственных программ, среди ключевых задач — укрепление финансовой устойчивости и строительство современной инфраструктуры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. Мишустин поручил создать для органов власти платформу по ИИ

"Правительство в следующем году продолжит реализацию национальных проектов и государственных программ для достижения целей, которые обозначены президентом. В основе наших планов — люди и улучшение качества их жизни. Это безусловный приоритет государства, и мы уже говорили неоднократно об этом, что все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены в полном объеме", — сказал Мишустин.

Он отметил, что в зоне особого внимания правительства — помощь семьям с детьми, вопросы развития медицины, образования.

"И среди ключевых задач, которые предстоит решить, — это укрепление нашей финансовой устойчивости и технологического суверенитета, и также строительство современной инфраструктуры, в том числе для интеграции новых регионов", — добавил премьер.