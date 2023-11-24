ТОКИО, 24 ноя — ПРАЙМ. Ключевая нижняя палата парламента Японии приняла дополнительный бюджет на сумму 13,2 триллиона иен (почти 88 миллиардов долларов) на текущий финансовый год (до 31 марта 2024 года), трансляция заседания шла на канале палаты. Бюджет России сняли с нефтяной иглы, заявил экономист

Дополнительный бюджет должен обеспечить выполнение экономических мер для смягчения для населения роста цен на основные товары, электричество и газ.

"В ситуации, когда зарплаты не успевают за резким ростом цен, необходимо как следует повысить зарплаты и за счет снижения налогов повысить реальный доход. Надо как можно скорее начать выплаты семьям с низким доходом. Мы хотим вывести японскую экономику на новую ступень, сделав в следующем году выход из дефляции уверенным", — сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе обсуждения дополнительного бюджета на бюджетном комитете нижней палаты в пятницу.

В частности, планируется выплатить семьям с низким доходом по 70 тысяч иен (467 долларов), а подоходный налог снизить на 40 тысяч иен (267 долларов). Также государство продолжит систему мер по компенсации для населения роста цен на бензин, электричество и газ. В бюджет заложены меры по стимулированию внутренних инвестиций и обеспечению устойчивого роста зарплат.

Более половины суммы – 8,88 триллионов иен (59,2 миллиарда долларов) будет погашено за счет выпуска государственных ценных бумаг.

Оппозиция критикует дополнительный бюджет как популистскую меру, которая решает основные экономические проблемы страны, но увеличивает сумму внутреннего долга.