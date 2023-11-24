МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Банк России на первый квартал 2024 года установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, благодаря этой мере по итогам 2024 года доля потребкредитов сильно закредитованных заемщиков в портфеле банков опустится до 20% с текущих 31%, сообщил ЦБ. В Великобритании спрогнозировали рост долга населения страны

"Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Банк России установил новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на первый квартал 2024 года. Решение принято для того, чтобы ограничить закредитованность граждан, прежде всего тех, кто уже имеет высокую долговую нагрузку", — говорится в сообщении.

С момента введения макропруденциальных лимитов доля задолженности по кредитам с ПДН более 80% в портфеле банков снизилась с 34 до 31%, но пока остается высокой, пояснил ЦБ. "С учетом ужесточения МПЛ на I квартал 2024 года ожидается, что по итогам 2024 года эта доля снизится до 20%. Ужесточение МПЛ ускорит переход к сбалансированной структуре задолженности по потребительским кредитам, что в конечном счете снизит риски граждан, банков и МФО", — добавил регулятор.

ЦБ указал, что в октябре этого года в условиях ужесточения денежно-кредитной и макропруденциальной политик прирост задолженности по необеспеченным потребительским кредитам замедлился до 1,1% (1,5% в сентябре, 2,4% в августе). При этом рост задолженности существенно различается по сектору: наибольшие темпы роста отмечаются у банков, которые специализируются на предоставлении кредитных карт, так как на этот продукт макропруденциальные лимиты действуют с лагом.

"В этом сегменте значительная часть средств (82%) предоставляется по картам, открытым заемщикам еще до введения МПЛ. В связи с этим Банк России считает целесообразным ускорить переход к более сбалансированной структуре кредитования по кредитным картам и ужесточает МПЛ по таким кредитам на I квартал 2024 года. Для прочих кредитов лимит также ужесточается, но в меньшей степени", — отметил регулятор.

Решение о значении макропруденциальных лимитов на второй квартал 2024 года Банк России примет в феврале с учетом динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования, заключил ЦБ.