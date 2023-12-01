МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Нацбанк Украины (НБУ) с 1 декабря ослабил валютные ограничения для бизнеса и физлиц, расширив таким образом возможности трансграничных переводов и позволив более гибко распределять наличную иностранную валюту, сообщает пресс-служба регулятора. Минфин Украины раскрыл объем полученной в ноябре помощи

"С 1 декабря отменены все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению. Это поможет минимизировать разницу между наличным и безналичным курсом", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацбанка Украины.

По данным НБУ в действие вступают четыре изменения. Одно из них касается экспортно-кредитного агентства (ЭКА), которому регулятор позволил переводить за границу средства для возмещения расходов по договорам страхования, заключенным с иностранными компаниями, а также для оплаты расходов агентства. Речь, в том числе, идет об обеспечении безопасности судоходства, содействия стабильности морских перевозок, обеспечения устойчивого экспорта украинской продукции через порты Украины.

Также НБУ расширил возможности трансграничных переводов для оплаты таких услуг, как лечение за границей. Отмечается, что такие изменения направлены на поддержку экономики и обороны страны.

Кроме того, НБУ разрешил также оплату услуг, связанных с условиями для обучения студентов за рубежом. В частности, как следует из сообщения, речь идет об оплате проживания, получения виз, питания, страхования, медицинских услуг и прочего.