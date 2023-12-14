МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский больше всего похож на мошенника Берни Мэдоффа, заявила телеведущая американского канала Fox News Лора Ингрэм. В Госдуме заявили об афганском синдроме у Зеленского

По словам Ингрэм, украинский лидер опирается на риторику, характерную для аферистов, так как пытается убедить американские власти в том, что если они не выделят дополнительный многомиллиардный пакет финансирования, то все выйдет из под контроля. ""Если вы не дадите ему больше денег прямо сейчас, вы потеряете все свои инвестиции", — отметила телеведущая.

Ингрэм также добавила, что большое количество вопросов вызывает тот факт, что киевский режим так и не смог добиться поставленных целей и провалил контрнаступление, однако успел обогатиться за счет средств американских налогоплательщиков.

"Что можно сказать про визит иностранного лидера, приехавшего сюда требовать еще больше денег после того, как он не смог добиться никакого результата, ради которого изначально и выделялись эти средства?" — заключила телеведущая.

Бернард "Берни" Мэдофф — американский финансист и мошенник, организовал крупнейшую в истории финансовую пирамиду на сумму около 64,8 миллиарда долларов. В 2009 году суд Нью-Йорка приговорил его к 150 годам тюремного заключения.