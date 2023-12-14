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2023-12-14T11:57:53+03:00
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2023
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Тимошенко призвала списать внешние и внутренние долги Украины
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Необходимо начать процесс списания внешних и внутренних долгов Украины, заявила лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко. "Сто тридцать шесть с половиной миллиарда долларов — это... ПРАЙМ, 14.12.2023
финансы, экономика, новости, украина, юлия тимошенко, долги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Необходимо начать процесс списания внешних и внутренних долгов Украины, заявила лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко.
"Сто тридцать шесть с половиной миллиарда долларов — это внутренние и внешние долги Украины. Когда Украина находится (в состоянии) войны, нам нужно просто немедленно начинать процесс списания этих долгов. Не реструктуризации, я подчеркиваю", — отметила политик в эфире украинского новостного телемарафона.
Тимошенко подчеркнула, что у Киева есть основания требовать списания долгов ввиду моральных и юридических обоснований военного конфликта. Она предложила создание специальных рабочих групп из членов своего политического движения для работы над списанием украинского государственного долга и конфискации замороженных активов России на Западе.
Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев останется "на грани выживания", если Евросоюз не согласует финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро.