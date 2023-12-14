МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Необходимо начать процесс списания внешних и внутренних долгов Украины, заявила лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко. Украина не знает, где взять деньги на конфликт, пишет СМИ

"Сто тридцать шесть с половиной миллиарда долларов — это внутренние и внешние долги Украины. Когда Украина находится (в состоянии) войны, нам нужно просто немедленно начинать процесс списания этих долгов. Не реструктуризации, я подчеркиваю", — отметила политик в эфире украинского новостного телемарафона.

Тимошенко подчеркнула, что у Киева есть основания требовать списания долгов ввиду моральных и юридических обоснований военного конфликта. Она предложила создание специальных рабочих групп из членов своего политического движения для работы над списанием украинского государственного долга и конфискации замороженных активов России на Западе.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев останется "на грани выживания", если Евросоюз не согласует финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро.