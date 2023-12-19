ХЕЛЬСИНКИ, 19 дек — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Эстонии выделит Украине 350 тысяч евро на восстановление энергетической инфраструктуры и гуманитарную помощь, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. В США раскрыли зловещий план Запада по Украине

"МИД выделит 50 тысяч евро в Фонд энергетической поддержки для восстановления инфраструктуры Украины и 300 тысяч евро на гуманитарную помощь", — говорится в сообщении.

Как заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна, одной из целей России предстоящей зимой якобы является продолжение атак на энергетическую инфраструктуру Украины, "чтобы снизить мотивацию Украины продолжать сопротивление".

"Мы даем деньги Украине, чтобы она могла улучшить свою инфраструктуру и пережить зиму под постоянными атаками", — приводит пресс-служба слова министра.

Чтобы поддержать Украину, Европейская комиссия и министерство энергетики Украины договорились создать Фонд энергетической поддержки, целью которого является финансирование насущных потребностей украинских энергетических компаний, таких как закупка запасных частей, получение запасов топлива, заказ ремонтных услуг, отмечает МИД Эстонии.