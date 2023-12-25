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2023
https://1prime.ru/finance/20231225/842659590.html
Правительство выделит средства на софинансирование зарплат медработникам
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Правительство России направит 7,5 миллиарда рублей на софинансирование зарплат врачам, медсестрам, акушерам, которые вновь выйдут на работу, заявил премьер-министр России Михаил... ПРАЙМ, 25.12.2023
финансы, экономика, новости, россия, финансы, правительство
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Правительство России направит 7,5 миллиарда рублей на софинансирование зарплат врачам, медсестрам, акушерам, которые вновь выйдут на работу, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В рамках совещания с вице-премьерами Мишустин особенно отметил вопросы обеспечения своевременного софинансирования расходов на оплату труда вновь трудоустраивающихся врачей и среднего медперсонала — медсестер, фельдшеров, акушеров, фармацевтов.
"Направим на такие цели свыше 7,5 миллиардов рублей. По предварительному прогнозу, в 2024 году в учреждения здравоохранения придут работать более 9,5 тысяч врачей и почти 17 тысяч специалистов среднего медицинского персонала", — отметил премьер.
По словам Мишустина, необходимо направить эти средства как можно скорее, чтобы работники получили все необходимые выплаты вовремя. Глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову проконтролировать решение этого вопроса.