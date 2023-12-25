МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Правительство России направит 7,5 миллиарда рублей на софинансирование зарплат врачам, медсестрам, акушерам, которые вновь выйдут на работу, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин поручил разработать проект развития Росстата

В рамках совещания с вице-премьерами Мишустин особенно отметил вопросы обеспечения своевременного софинансирования расходов на оплату труда вновь трудоустраивающихся врачей и среднего медперсонала — медсестер, фельдшеров, акушеров, фармацевтов.

"Направим на такие цели свыше 7,5 миллиардов рублей. По предварительному прогнозу, в 2024 году в учреждения здравоохранения придут работать более 9,5 тысяч врачей и почти 17 тысяч специалистов среднего медицинского персонала", — отметил премьер.

По словам Мишустина, необходимо направить эти средства как можно скорее, чтобы работники получили все необходимые выплаты вовремя. Глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову проконтролировать решение этого вопроса.