МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление компании "Эйрбас Рус", российской "дочки" европейского авиастроительного концерна Airbus, о собственном банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел. ФНС заявила о банкротстве еще одного офшора экс-бенефициаров банка "Траст"

Заявление поступило в суд 27 декабря, к рассмотрению оно пока не принято.

ООО "Эйрбас Рус" 5 декабря разместило на Федресурсе уведомление о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве в связи с появлением признаков банкротства, а именно неспособностью удовлетворить требования кредиторов. Кредитором в сообщении компании указано ООО "Технодром".

Ранее суды двух инстанций в Москве по иску "Технодрома", которому принадлежал вертолет Airbus ЕС130 Т2, взыскали солидарно с ООО "Эйрбас Рус", сервисной компании ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" и французской Airbus Helicopters, изготовителя вертолета, более 203 миллионов рублей. В эту сумму суды оценили убытки владельца вертолета, причиненные в ходе ремонта летательного аппарата, закончившегося приведением его в состояние полной непригодности. Решение вступило в силу в октябре.

Также в октябре вступило в силу решение о взыскании с ООО "Эйрбас Рус" по иску компании "Авиакапитал-Сервис", лизинговой структуры "Ростеха", 5,1 миллиона долларов неосновательного обогащения по предварительному контракту на поставку 17 воздушных судов А350 для "Аэрофлота". Основной договор в итоге не был заключен, и истец потребовал вернуть аванс. Суды полностью удовлетворили иск.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.